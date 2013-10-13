أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

قوى سنية لبنانية تؤكد عدم تحميل الطائفة العلوية لوزر تفجيري طرابلس

Google+ Print
قوى سنية لبنانية تؤكد عدم تحميل الطائفة العلوية لوزر تفجيري طرابلس قوى سنية لبنانية تؤكد عدم تحميل الطائفة العلوية لوزر تفجيري طرابلس

كتب : أ ش أ منذ 37 دقيقة

أجمعت القوى السنية الرئيسية في شمال لبنان على ضرورة أن يتحمل وزر جريمة تفجير مسجدين في طرابلس في شهر أغسطس الماضي فقط القائمين بها ومن يظهره التحقيق مرتبطا بها، مؤكدين أن أبناء جبل محسن "علويون" هم جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي الطرابلسي".

يأتي هذا على خلفية توجيه الاتهام لعضو في الحزب العربي الديمقراطي "الذي يمثل العلويين الذي يتركزون في شمال لبنان وخاصة منطقة جبل محسن في طرابلس ".

وجاءت هذه المواقف خلال زيارتين قام بهما وفد من المكتب السياسي لتيار "المستقبل" في طرابلس برئاسة علوش ، للشعار وريفي.

وقال الشعار: "ليسمع إخواني العلويون مني كلاما واضحا قبل العيد وبعده، بأنهم محط تقدير وأنهم جزء من نسيج هذه المدينة، نحن عندنا مشكلة واحدة فقط مع الخارجين عن القانون، مع المنتمين لغير الوطن، مع الذين يعلنون ولاءهم لغير وطنهم ولغير أهليهم، سنتجاوز كل هذه العقبات بحلمنا ورباطة جأشنا وحسن تعاوننا مع بعضنا".

من جانبه، قال ريفي إنه كان مواكبا للمعلومات التي على أساسها تم القبض على المتهمين، معتبرا أنها مبنية على أدلة علمية وثابتة خالية من أي تجن أو ارتجال، مؤكدا أن من يتحمل وزر هذه الجريمة الكبرى القائم بها فقط لا غير، فطرابلس بعد التفجيرين الكبيرين في الشهر الماضي أثبتت وطنية عالية جدا و ترفع عال عن الأحقاد وردود الفعل الغرائزية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية