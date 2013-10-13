حفل موسيقى بمناسبة انتصارات أكتوبر فى بريطانيا

فى إطار الاحتفال بنصر السادس من أكتوبر، نظم مكتب الدفاع التابع لسفارة جمهورية مصر العربية فى لندن حفل استقبال بمقر دار السكن، للاحتفال بالذكرى الأربعين لانتصارات أكتوبر، وذلك بحضور واسع النطاق من قيادات الجالية المصرية وسفراء وملحقى دفاع الدول العربية والأجنبية المعتمدين فى بريطانيا.

وفى ذات السياق، قام أشرف الخولى سفير مصر لدى بريطانيا، بحضور حفل فرقة الموسيقى العربية فى مسرح لوجن، فى إطار احتفالات وزارة الثقافة بذات المناسبة، حيث قام الخولى بإلقاء كلمة فى نهاية الحفل أشاد من خلالها بالدور الوطنى الذى لعبه الجيش المصرى، مشددًا على وحدة الشعب المصرى فى مواجهة التحديات الراهنة.

كما نظمت الجالية المصرية فى لندن عددًا من التجمعات أمام السفارة احتفالا بنصر أكتوبر أعربوا خلالها عن تأييدهــم لدور الجيـش، خلال كل من ثــورة 25 يناير و30 يونيو.