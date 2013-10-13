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المنتخب السعودي يستعرض عقبات واجهها قبل مواجهة العراق

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المنتخب السعودي يستعرض عقبات واجهها قبل مواجهة العراق المنتخب السعودي يستعرض عقبات واجهها قبل مواجهة العراق

أوضح سلمان القريني المشرف العام على السعودي عدة مصاعب تواجه الأخضر قبل مواجهة العراق في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أسيا.

وتلتقي مع العراق في الأردن يوم 15 أكتوبر الجاري وفي جعبتها ست نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الصين والعراق.

وقال القريني في تصريحات إعلامية: "السعودية اصطدمت بتغيير مكان مباراة العراق من دبي إلى العاصمة الأردنية كما واجهنا صعوبة في حجز تذاكر الطيران بسبب موسم الحج".

وأضاف "الوقت كان قصيرا للغاية ولكننا فعلنا قصارى جهدنا لتذليل كافة الصعوبات".

ومن جهة أخرى، رفضت لجنة المسابقات تأجيل مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي على الرغم من طلب لوبيز المدير الفني الإسباني.

وأشار القريني "مدرب المنتخب أكد حاجته لحصص تدريبية مكثفة أكثر من الاعتماد على تجهيز الفريق من خلال مباريات ودية، وكان مقررا مواجهة البحرين ولكنه اعتذر فقررنا لقاء الفتح وديا في الإحساء".

وتابع "طلبنا تأجيل الجولة السادسة من الدوري حتى يتسنى لنا تجهيز ودية من العيار الثقيل، ولكن لجنة المسابقات رفضت".

واختتم "رغم كل هذا المنتخب في أفضل حال ومعنويات اللاعبين والجهاز الفني مرتفعة وسنسعى لتحقيق الفوز".

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فيديو اليوم السابع

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