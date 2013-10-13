جوازات المطار تحبط محاولة 5 بنغال السفر إلى ليبيا بوثائق مزورة

تمكنت سلطات الجوازات بمطار القاهرة الدولى برئاسة اللواء مجدى السمان، من ضبط 5 ركاب من بنجلاديش حاولوا السفر إلى ليبيا بتأشيرات ليبية مزورة أثناء توقفهم ترانزيت قادمين من الإمارات فى طريقهم إلى ليبيا.

وقال مصدر بالمطار إنه أثناء إنهاء إجراءات ركاب ترانزيت قادمين على الطائرة الإماراتية من دبى اشتبه المقدم تامر عبد المنعم رئيس نوبتجية الجوازات فى وثائق سفر 5 ركاب من بنجلاديش كانوا فى طريقهم للسفر إلى طرابلس وبفحص جوازات سفرهم تبين تزويرهم لتأشيرات السفر إلى ليبيا فتم تحرير محاضر لهم وترحيلهم إلى جهة قدومهم مرة أخرى.