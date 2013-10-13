جاريث بيل – ليس أول لاعب يعاني من ' الديسك '

قلل ريال مدريد من شأن وجود نتوء في ظهر جاريث بيل أغلى صفقات النادي الملكي وكرة القدم في التاريخ، وذلك استنادا على 4 حالات سابقة نجحت في تحويل مشاكلها إلى وتحطيمها.

النتوء في ظهر جاريث بيل قد يتحول في مرحلة ما إلى مشكلة للنجم الويلزي الأعسر، ما على ريال مدريد التحضير له.

هذه المشكلة تكررت مع نماذج سابقة مثل:

1) يايا توريه.. أصيب بمشاكل في فقرات الظهر خلال مشاركته مع كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا.

ابتعد عن الكرة 3 أشهر على أمل تفادي إجراء عملية جراحية، لكنه في النهاية خضع لها وبعد 5 أشهر عاد للملاعب، والآن هو احد أهم نجوم العالم بما يقدمه مع مانشستر سيتي.

2) حميت ألتنتوب.. شارك في عدد محدود للغاية مع ريال مدريد بسبب متاعب في الديسك، لكنه في النهاية عاد للملاعب بانتظام بعد رحيله عن الميرنجي منتقلا إلى جالاتاسراي.

3) جيانلويجي بوفون.. حتى الآن يلعب بالإصابة، يتحامل على نفسه وبات يخضع لتدريبات أقل وكشوفات طبية مستمرة حتى لا تمنعه الإصابة من اللعب تماما.

4) 4) سانتي كازورلا.. إصابته في فقرات الظهر أبعدته عن قائمة إسبانيا في كأس العالم الأخيرة، لكنه عاد بقوة مع أرسنال.