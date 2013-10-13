هل ينتشر فيروس كورونا مع قدوم الحجاج المصريين؟

حتى الآن لا توجد أى دلائل على تحول فيروس الكورونا لوباء، ولكن ينبغى الحذر خاصة مع الحجاج المصريين حتى لا يدخل بلادنا.

أوضح لنا الدكتور مجدى بدران استشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه لا داعى للذعر فمنذ أبريل 2012 حتى الآن 3013 بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس "الكورونا"، 136 حالة فى 8 دول توفى منهم 58حالة و87% تقريبا ًمن الحالات من السعودية ووباقى الحالات من 7 دول هى الأردن وقطر والإمارات وتونس وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا.

وبين دكتور مجدى أن فيروس الكورونا يصيب الجهاز التنفسى وطرق العدوى هى الرذاذ الملوث من المريض وعن طريق سوائل وإفرازات المريض التى تلوث الأسطح فتتسلل للجهاز التنفسى عن طريق الأنف، أو الفم.

وأوضح أنه سمى بالكورونا لأنه محاط بهالة تشبه الإكليل مزودة ببروزات سطحية تجعل الفيروس يظهر كقرص الشمس تحت الميكروسكوب الإلكترونى، وهذه البروزات هى فى الواقع بروتينات تتواجد بكثافة على سطح الفيروس وهى المسئولة عن اختيار الهدف بدقة وهو الإنسان الأكثر عرضة للإصابة واستقبال الفيروسات.

> وتصيب فيروسات الكرونا الجهاز التنفسى والجهاز الهضمى ولها دور كبير فى حدوث نوبات البرد فى الإنسان حوالى ثلث الحالات وبعضها يصيب الطيور محدثاً التهابات فى الجهاز التنفسى والجهاز البولى التناسلى.