وزير خارجية اليابان يزور إيران أوائل الشهر المقبل

كتب : أ ش أ منذ 12 دقيقة

يجري وزير خارجية اليابان فوميو كيشيدا، زيارة لإيران أوائل شهر نوفمبر المقبل، لحث طهران على تسوية النزاع حول برنامجها النووي ومناقشة الأزمة السورية.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عن مصدر حكومي ياباني قوله اليوم، إن كيشيدا يأمل في إجراء محادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف ومسؤولين آخرين في الفترة ما بين 8 إلى 10 نوفمبر المقبل، والتأكيد مرة أخرى على التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الحفاظ على البيئة وتدابير مكافحة المخدرات.

وأوضحت الوكالة أن الزيارة تهدف إلى المساعدة في تعزيز الحوار بين إيران والمجتمع الدولي في أعقاب تنصيب الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي ينظر إليه على أنه معتدل.

يذكر أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي التقى روحاني وظريف بشكل منفصل على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، كما بعث نائب رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم ماساهيكو كومورا مبعوثا خاصا له لإيران في وقت سابق من الشهر الجاري.