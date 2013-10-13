وزير الطيران يلتقى وفدا إعلاميا تايلانديا تشجيعاً للسياحية

استقبل المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدنى، مساء اليوم الأحد، بمقر وزارة الطيران المدنى بعثة التلفزيون التايلاندى وعددا من رؤساء تحرير الصحف والمجلات الرسمية التى تصدر بتايلاند، للتأكد من استقرار الأوضاع الأمنية، خصوصًا فى المقاصد السياحية، وتوضيح الصورة الحقيقية لأمن مصر وأمانها، وما تبذله الحكومة المصرية الحالية من أجل عودة الحركة السياحية.

ورحب وزير الطيران المدنى بالوفد التايلاندى ثم نقل فاضل نيابة عن الحكومة والشعب المصرى شكره لحكومة وشعب تايلاندا، وذلك على الموقف الذى قامت به الحكومة والشعب التايلاندى تجاه الشعب المصرى مدعماً لثورة 30 يونيو.

من ناحية أخرى فقد حمل رئيس الوفد التايلاندى رسالة حب وتقدير واحترام من الشعب التايلاندى إلى الشعب المصرى، مؤكدين أن مصر تعد أهم المقاصد السياحية التى لا يمكن لأى بلد آخر أن يحل محلها.

جدير بالذكر أن زيارة الوفد التايلاندى جاءت نتيجة للتعاون بين وزارتى السياحة والطيران، ووصل الوفد للقاهرة على رحلة مصر للطيران اليومية المباشرة من بانكوك وضم 18 فرداً، وقد استغرقت زيارتهم للقاهرة 3 أيام، حيث قاموا بزيارة الهرم والمتحف المصرى وجامع محمد على والقلعة وخان الخليلى.

>