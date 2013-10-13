أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الطيران يلتقى وفدا إعلاميا تايلانديا تشجيعاً للسياحية

Google+ Print
وزير الطيران يلتقى وفدا إعلاميا تايلانديا تشجيعاً للسياحية وزير الطيران يلتقى وفدا إعلاميا تايلانديا تشجيعاً للسياحية

استقبل المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدنى، مساء اليوم الأحد، بمقر وزارة الطيران المدنى بعثة التلفزيون التايلاندى وعددا من رؤساء تحرير الصحف والمجلات الرسمية التى تصدر بتايلاند، للتأكد من استقرار الأوضاع الأمنية، خصوصًا فى المقاصد السياحية، وتوضيح الصورة الحقيقية لأمن وأمانها، وما تبذله المصرية الحالية من أجل عودة الحركة السياحية.

ورحب وزير الطيران المدنى بالوفد التايلاندى ثم نقل فاضل نيابة عن الحكومة والشعب المصرى شكره لحكومة وشعب تايلاندا، وذلك على الموقف الذى قامت به الحكومة والشعب التايلاندى تجاه الشعب المصرى مدعماً لثورة 30 يونيو.

من ناحية أخرى فقد حمل رئيس الوفد التايلاندى رسالة حب وتقدير واحترام من الشعب التايلاندى إلى الشعب المصرى، مؤكدين أن مصر تعد أهم المقاصد السياحية التى لا يمكن لأى بلد آخر أن يحل محلها.

جدير بالذكر أن زيارة الوفد التايلاندى جاءت نتيجة للتعاون بين وزارتى السياحة والطيران، ووصل الوفد للقاهرة على رحلة مصر للطيران اليومية المباشرة من بانكوك وضم 18 فرداً، وقد استغرقت زيارتهم للقاهرة 3 أيام، حيث قاموا بزيارة الهرم والمتحف المصرى وجامع محمد على والقلعة وخان الخليلى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر