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محمد يوسف يخشى على المصريين في ليبيا بعد محاولة اغتيال البدري

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محمد يوسف يخشى على المصريين في ليبيا بعد محاولة اغتيال البدري محمد يوسف يخشى على المصريين في ليبيا بعد محاولة اغتيال البدري

يخشى محمد يوسف المدير الفني للأهلي على المصريين في ليبيا بعد نجاة حسام البدري المدير الفني لأهلي طرابلس من محاولة اغتياله.

وتعرض البدري لمحاولة اغتيال بعد أن خرج عليه بعض المسلحين وأطلقوا النار عليه قبل أن ينجو بصعوبة.

وقال يوسف للصحفيين يوم الأحد: "قمت بمهاتفة البدري والاطمئنان عليه وعلى صحته".

وأضاف "الموقف خطير في ليبيا، وأخشى على كل المصريين المحترفين في ليبيا.

ويحترف أكثر من لاعب مصري في ليبيا في الموسم الجاري منهم عمر جمال وأحمد حسن مكي.

واختتم "لم أتطرق في مهاتفتي للبدري حول مستقبله ولم أطالبه بالعودة أو الاستمرار هذا قراره، فقط أردت الاطمئنان عليه".

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فيديو اليوم السابع