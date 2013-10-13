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يوسف لم يحسم موقف متعب من قائمة الأهلي أمام القطن

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يوسف لم يحسم موقف متعب من قائمة الأهلي أمام القطن يوسف لم يحسم موقف متعب من قائمة الأهلي أمام القطن

أكد محمد يوسف المدير الفني للأهلي على أنه لم يحسم موقف مهاجم الفريق العائد من الإصابة عماد متعب من وجوده أمام القطن الكاميروني في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعاد متعب من الإصابة في الظهر، وبات جاهزا للمشاركة في المباريات وشارك في وديتين أمام مدينة نصر والرجاء.

وقال يوسف يوم الأحد للصحفيين: "عماد متعب يتقدم مستواه من مباراة لأخرى، وسيتحدد موقفه نهاية الأسبوع الجاري".

ويلعب الأهلي يوم 20 أكتوبر الجاري أمام القطن.

وأضاف يوسف "لم أحسم إمكانية ضمه في قائمة مباراة القطن أم لا، وأتابع اللاعب بعناية".

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