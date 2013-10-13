"صلب مصر" تطرح نسبة 10% من "الوطنية" بالبورصة نوفمبر القادم

كشف محمد جمال الجارحى العضو المنتدب لشركة صلب مصر لـ" اليوم السابع"، أن شركته تعتزم طرح نسبة 10% من "أسهم مصر الوطنية" إحدى الشركات التابع فى نوفمبر القادم، بحيث تمتلك شركة صلب مصر 99.9% من أسهم شركة الوطنية للصلب.

وأوضح أن سيتم طرح 5% طرح عام و5% طرح خاص بسعر 19.40 جنيه للسهم بعدد 3 ملايين سهم وقيمة إجمالية للطرح حوالى 60 مليون جنيه، لافتاً إلى أن مستشار الطرح هى شركة اتش سى للأوراق المالية.

وأشار إلى أن شركته تقدمت إلى هيئة الرقابة المالية منذ 10 أيام للحصول على موافقتها لطرح أسهم الشركة، إضافة إلى أنه تم الانتهاء من كافة المستندات والإجراءات المطلوبة وتم تقديمها إلى البورصة.

وأكد فى حالة نجاح طرح أسهم الوطنية للصلب سيتم طرح نسبة من أسهم "صلب مصر" الشركة الأم، لافتاً إلى أن مجموعة صلب مصر تنتج سنوياً حوالى 1.550 مليون طن بحصة وتمتلك حصة سوقية 25% ".

وأشار إلى أن من ضمن خطط شركته إنشاء ميناء بحرى إضافة إلى اعتزام شركته تنفيذ خط إنتاج جديد ورفع طاقتها الإنتاجية إلى مليون طن سنوياً، وذلك بعد موافقة هيئة التنمية الصناعية، لافتا إلى انه تم عمل خطاب ضمان بقيمة 20 مليون جنيه متوقعا دخوله الإنتاج خلال عام واحد فقط من موافقة الهيئة على أن يقام على الأرض المتاحة بجانب المصنع الحالى ويتم تمويله ذاتياً من المساهمين والإرباح المرحلة بالإضافة إلى التمويل البنكى.

وأوضح أنه يجرى حاليا مفاوضات مع وزراه النقل لتأجير رصيف خاص بميناء الأدبية بالسويس لتقليل مخاطر الاستيراد والتصدير.

جدير بالذكر أن شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة تأسست فى 11 مايو سنة 1998 وتم توقيع عقد توريد المعدات الرئيسية والإشراف على التركيب مع شركة (SIMAC) الإيطالية فى 26 سبتمبر 1998، ويقع المصنع فى منطقة عتاقة بالسويس وعلى بعد 110 كيلو مترات شرق مدينة القاهرة حيث توجد إدارة الشركة.