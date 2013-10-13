تحية خاصة من جماهير غانا لزكي بسبب ويجان و2008

أمير عبد الحليم من كوماسي - برعاية فودافون راعي الكرة المصرية

نال عمرو زكي مهاجم منتخب مصر، ترحيبا خاصا وحارا من الجماهير الغانية التي حضرت تدريب منتخب مصر الأول في غانا.

ووفقا لما نقله مراسل FilGoal.com فأن جماهير غانا المتابعة لمباريات الدوري الإنجليزي باهتمام شديد، تعرف زكي بسبب رحلته الاحترافية في ويجان والتي أحرز خلالها هدف رائع في مرمى ليفربول.

كما زادت معرفة الغانيين بالبلدوزر عقب مشاركته مع منتخب مصر في التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية عام 2008 والتي أقيمت في غانا.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره الغاني لخوض مباراة ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة للمونديال يوم الثلاثاء المقبل في كوماسي.