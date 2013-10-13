حكومة غانا تفرض تأمينا مكثفا على بعثة مصر

أمير عبد الحليم من كوماسي - برعاية فودافون راعي الكرة المصرية

توفر الحكومة الغانية، تأمينا خاصا من جانب قوات الشرطة لبعثة منتخب مصر داخل وخارج فندق الإقامة في كوماسي.

ووفقا لما نقله مراسل FilGoal.com لا يتواجد في الفندق سوى بعثة المنتخب المصري، وتمنع قوات الأمن الأقتراب والتواصل مع أي لاعب.

وتظهر شدة التأمين في وجود قوات أمن على حمام السباحة الخاص بالفندق، مع منع التصوير داخل حرم الفندق.

وأوضح سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة أن الاتحاد الغاني نفذ كل مطالب مصر من حيث التأمين والإقامة.

ويحل الفراعنة ضيوفا على النجوم السوداء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب بابا يارا في كوماسي لخوض مباراة ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014.