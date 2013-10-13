أخصائى جلدية لـ"المحجبات":تدليك فروة الرأس يوميًّا يعالج مشكلات الشعر

جهل العديد مدى أهمية وفوائد تدليك فروة الرأس، خاصة المرأة المحجبة، حيث إنه يساعد الشعر على مقاومة العديد من المشكلات التى قد تنتج من عدم تهويته جيّدًا.

أوضح الدكتور أيمن محمد أخصائى أمراض الجلدية أهمية التدليك كطريقة مُستَخدَمَة للتخلص من التلف الذى يلحق بالشعر، بسبب عدم جريان الدم إلى جذوره بشكلٍ كافٍ، ولفتراتٍ طويلة، حيث إن الشعر يحتاج إلى العناية الدائمة، سواء كانت المرأة محجبة أو غيرها، فهى تعانى من مشكلات متنوعة تصيب شعرها، والمحجبة عليها تدليك فروة رأسها يوميًّا لكى تتخلص من مشكلات عدم التهوية الجيدة للشعر، والتى تؤثر على حالته العامة.

وقدم أخصائى الجلدية طريقة صحية لتدليك الشعرة "قبل الخلود للنوم وحاولى الاسترخاء تمامًا وتنفسى نفسًا عميقًا وأخرجيه من فمك عِدَة مرّات، وبعدها ابدئى فى تدليك فروة رأسك بأطراف أصابعك بتروى بشكل كامل ليشمل التدليك كل أجزاء رأسك".

وأكد على أن تكون مدة التدليك لا تقل عن 10 دقائق يوميًّا حتى تساعد فروة الرأس على الاسترخاء وجريان الدم بشكلٍ طبيعى وفَعّال مما يُغَذّى جذور الشعر ويعمل على تقويته وإطالته، وفى نفس الوقت تساعد هذه الطريقة على تهوية الشعر بشكلٍ جيد وبالقدر الذى يحتاجه كى يتمكن من النمو بشكلٍ طبيعى.

وأشار أيمن إلى أن الحجاب يقى الشعر من الأتربة ويحميه من الجفاف والتساقط، ولذا يجب على الفتاة الحرص على تهويته جيّدًا للاستفادة بمنافعه بشكلٍ كامل.

وحذر المرأة من ارتداء عدد من طبقات الحجاب فوق الشعر لتغطيته حتى لا يمنع الهواء من الوصول إليه، قائلاً "كونى بسيطة واختارى نوعيات أنيقة، وصحيّة من القماش كالأقطان التى لا تتسبب فى كثرة إفراز العرق من مسام الرأس وتُؤَمِّن تهوية جيدة للشعر".