"مرجان" و"كتكوت" و"الراعي والنساء" و"بلية" أفلام العيد على "سي بي سي"

كتب : خالد جمال الأحد 13-10-2013 15:29

تعرض قناة cbc، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساء، في أول أيام العيد، فيلم "الراعي والنساء" بطولة أحمد زكي وسعاد حسني ويسرا، وفي ثاني أيام العيد تعرض في تمام الساعة العاشرة مساءً، فيلم "مرجان أحمد مرجان"، بطولة عادل إمام، وميرفت أمين، وشريف سلامة، وبسمة.

كما تعرض القناة في ثالث أيام العيد، في تمام الساعة العاشرة مساءً، فيلم "كتكوت" لمحمد سعد، وحسن حسني، ومحمد وفيق.

وتعرض "سي بي سي"، في رابع أيام العيد، في تمام الساعة الخامسة مساءً، فيلم "الزوجة 13" بطولة شادية، ورشدي أباظة، وعبدالمنعم إبراهيم، وحسن فايق، وشويكار. كما تعرض في تمام الساعة التاسعة مساءً فيلم "بلية ودماغة العالية"، بطولة بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وسعيد صالح.