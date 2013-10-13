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إفشال محاولة "هاكرز" باختراق "بيانات التجارة المصرية"

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إفشال محاولة "هاكرز" باختراق "بيانات التجارة المصرية" إفشال محاولة "هاكرز" باختراق "بيانات التجارة المصرية"

كتب : صالح إبراهيم منذ 59 دقيقة

قالت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة، إنها رصدت محاولة للاختراق والقرصنة الإلكترونية على موقعها الرسمي منذ أكثر من شهر، وتمت مواجهتها والتغلب عليها وإفشالها وإعادة الموقع للعمل بصورة طبيعية في حينه.

ونفت الهيئة، في بيان لها اليوم، تعرض الموقع الإلكتروني التابع لها لهجوم "أمس" من قبل "هاكرز تركي"، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة.

وقالت الهيئة، إن الموقع يعمل بكفاءة تامة دون أي تأثير لأعمال قرصنة أو اختراق إلكتروني، وأكدت أن قاعدة بيانات التجارة الخارجية يتم تأمينها وفقا لإجراءات الحماية والتأمين المتبعة، وأن كافة بياناتها في أمان تام وتعمل بكفاءة عالية وتوفر بياناتها لمجتمع التجارة الخارجية دون مشكلات.

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