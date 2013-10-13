محكمة عراقية تقضي بالإعدام مرتين لمنفذ تفجير «الناصرية» في أبريل الماضي

أصدرت محكمة محافظة ذي قار بجنوب العراق، الأحد، حكمًا بالإعدام مرتين بحق منفذ تفجيري الحي الصناعي وشارع النيل، بوسط مدينة الناصرية، في أبريل الماضي.

وقال مصدر في محكمة جنايات ذي قار، إن «المعتقل اعترف بقتله أكثر من 150 مواطنًا، خلال فترة انتمائه لتنظيم القاعدة»، مشيرًا إلى أن «المتهم من سكان بغداد، واعترف في جميع مراحل التحقيق وأمام المحكمة بمسؤوليته عن تنفيذ التفجيرات مع مجموعة مما يعرف بـ(دولة العراق الإسلامية)».

وكانت مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، شهدت في أبريل الماضي، انفجار سيارة مفخخة بشارع النيل قرب تقاطع النعمان وسط المدينة، مما أسفر عن إصابة 7 مدنيين بجروح، أعقبه انفجار سيارة أخرى كانت مركونة في الحي الصناعي وسط المدينة وأسفر عن إصابة 6 مدنيين، وتمكنت قوة من مكافحة الإرهاب من اعتقال مشتبه بتورطه في التفجيرين في اليوم نفسه.