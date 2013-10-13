أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«القسام»: إرادة رجال المقاومة أكثر أهمية بكثير من الأنفاق المحفورة في الطين

Google+ Print
«القسام»: إرادة رجال المقاومة أكثر أهمية بكثير من الأنفاق المحفورة في الطين «القسام»: إرادة رجال المقاومة أكثر أهمية بكثير من الأنفاق المحفورة في الطين

قال «أبو عبيدة»، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن «الإرادة المحفورة في عقول وقلوب رجال المقاومة أكثر أهمية بكثير من الأنفاق المحفورة في الطين».

وأضاف الناطق باسم القسام، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، تعليقًا على اكتشاف الاحتلال نفقًا شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، ويمتد لأراضي 48، أن «الأولى تصنع الآلاف من الثانية»، في إشارة إلى أن عقول رجال المقاومة قادرة على حفر الكثير من الأنفاق.

كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت، الأحد، عن اكتشاف نفق كبير يربط بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48 لمسافة تصل إلى 2.5 كيلومتر، وأُعد لخطف جنود وتنفيذ عمليات كبيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية