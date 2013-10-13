«القسام»: إرادة رجال المقاومة أكثر أهمية بكثير من الأنفاق المحفورة في الطين

قال «أبو عبيدة»، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن «الإرادة المحفورة في عقول وقلوب رجال المقاومة أكثر أهمية بكثير من الأنفاق المحفورة في الطين».

وأضاف الناطق باسم القسام، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، تعليقًا على اكتشاف الاحتلال نفقًا شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، ويمتد لأراضي 48، أن «الأولى تصنع الآلاف من الثانية»، في إشارة إلى أن عقول رجال المقاومة قادرة على حفر الكثير من الأنفاق.

كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت، الأحد، عن اكتشاف نفق كبير يربط بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48 لمسافة تصل إلى 2.5 كيلومتر، وأُعد لخطف جنود وتنفيذ عمليات كبيرة.