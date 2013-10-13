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نجاح زراعة أول "قرنية" بجامعة المنوفية

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نجاح زراعة أول "قرنية" بجامعة المنوفية نجاح زراعة أول "قرنية" بجامعة المنوفية

كتب : محمود الحصرى وسحرعون منذ 41 دقيقة

نجح فريق طبي بقسم العيون بكلية الطب جامعة المنوفية، في إجراء أول جراحتين ناجحتين لزرع القرنية، لعلاج العمى القرني الناتج عن القرنية المخروطية وعتامات القرنية.

وصرح الدكتور صبحي غنيم، رئيس الجامعة، بأن الجامعة تشجع ذلك التقدم العلمي والطبي، وتقدم كافة التسهيلات والدعم اللازم في جميع التخصصات العلمية والطبية، وبصفة أساسية في مجال زراعة الأعضاء، بعد النجاح الكبير في زراعة الكبد بمعهد الكبد القومي بالجامعة.

وصرح الدكتور عبد الخالق السعدني، أستاذ طب وجراحة العيون، وعميد كلية الطب جامعة المنوفية، أن فريق زراعة القرنية يضم الأستاذ الدكتور صابر السيد، أستاذ طب وجراحة العيون من جامعة المنوفية، والأستاذ الدكتور محمود إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر، والباحث محمد عبد العزيز، المدرس المساعد بجامعة المنوفية.

وأضاف عميد الكلية، أن محافظة المنوفية تعاني ندرة شديدة في مثل تلك الجراحات، نظرا لتكلفتها العالية واعتمادها على القرنيات المستوردة، وعدم تفعيل بنوك العيون، وعدم صدور قانون زراعة الأعضاء، ومن هنا كانت مبادرة قسم طب وجراحة العيون بالجامعة، بدعم من رئيس الجامعة، بتوفير المستلزمات المهارية من جراحين متخصصين وكفاءات تمريض وأجهزة متطورة، بالإضافة للدعم المادي اللازم حتى يمكن إجراؤها بالمستشفى الجامعي لغير القادرين، وأجريت عملية الزرع الأولى لسيدة، 28 عاما، تعانى من عمى قرني، نتيجة قرنية مخروطية متقدمة، والحالة الثانية لشاب، 21 عاما، يعاني من عمى قرني ناتج عن قرنية مخروطية، بالإضافة إلى عتامة بالعين اليسرى.

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