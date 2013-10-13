رئيس الوزراء الليبى يلتقى رئيس الوزراء المالطى

عقد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة "على زيدان" لقاء بعد ظهر اليوم الأحد مع رئيس وزراء مالطا "جوزيف موسكات" الذى عبر عن تضامنه ومساندته لرئيس الوزراء وللدولة الليبية عموما فى حادثة الاختطاف التى تعرض لها.

وقال وزير المواصلات الليبى "عبد القادر أحمد" الذى حضر اللقاء، فى تصريح له اليوم، إن اللقاء تركز على مناقشة الوضع الراهن فى ليبيا خاصة الأمنى ومدى تأثيره على مالطا والاتحاد الأوروبى.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء المالطى أكد استمرار دعم بلاده والاتحاد الأوروبى لمساعدة ليبيا فى مكافحة الهجرة غير الشرعية خاصة فى مجال التدريب بنوعيه البشرى والتقنى والمساهمة فى مراقبة الشواطئ البحرية بالوسائل التقنية الحديثة.

حضر اللقاء نائب رئيس الحكومة لشؤون التنمية المكلف بوزارة الداخلية "الصديق عبد الكريم، ووكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولى عبد الرزاق القريدى"، وأعضاء الوفد المرافق لرئيس الوزراء المالطى وسفير جمهورية مالطا لدى ليبيا.

وكان رئيس وزراء مالطا قد وصل فى وقت سابق اليوم فى زيارة إلى ليبيا.