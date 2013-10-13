عباس زكى: اللاجئون الفلسطينيون بسوريا يعيشون أوضاعا قاسية

قال مبعوث الرئيس الفلسطينى محمود عباس لسوريا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكى، إن أوضاع المخيمات واللاجئين الفلسطينيين فى سوريا "كارثية"، فهم يعيشون أوضاعا قاسية جدا، وذلك بسبب احتلالها من بعض قوى المعارضة.

ونبه زكى، فى تصريح لصحيفة (الدستور) الأردنية نشره موقعها الإلكترونى اليوم الأحد، إلى أن الأعداد القليلة المتبقية من اللاجئين السوريين فى مخيم اليرموك المحاصر لم يتمكنوا من المغادرة لأسباب أمنية، وأنهم يبحثون عن فتوى دينية تجيز أكل لحوم البشر بسبب عدم وجود الغذاء.

ولفت إلى أن هناك مؤامرة تشمل المخيمات وتهدف إلى تحويلها لأحياء وإسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين، "وهذا ما لا نقبل به نحن والأشقاء فى سوريا"، مشددا على ضرورة إعادة اللاجئين لمخيماتهم والعمل على إنقاذ جميع المخيمات الفلسطينية فى سوريا وإغاثتها.

وأفاد بأن المشكلة التى تفاقم الأوضاع فى المخيمات هى أن المعارضة السورية ليست موحدة وعندما يتم الاتفاق مع فصيل معارض يأتى فصيل آخر وينقض الاتفاق.

وحول مباحثاته مع الرئيس السورى بشار الأسد، أوضح زكى أنه بحث مع الأسد فى دمشق أوضاع اللاجئين والمخيمات الفلسطينية فى سوريا فى ظل الأحداث الجارية هناك، وخاصة مخيم اليرموك الذى يعتبر أكبر المخيمات الفلسطينية فى الأراضى السورية، والذى يقطنه حاليا 18 ألف لاجئ من أصل 250 ألفا تفرقوا فى مختلف بقاع الأرض.

وقال إن اللقاء ناقش أيضا السبل الكفيلة بتقديم العون والمساعدات الغذائية والدوائية للاجئين الفلسطينيين، وفتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال تلك المساعدات، وتمكينهم من الحركة بأمان والحفاظ على المخيمات بصفتها القائمة، مشيرا إلى أن الأسد والحكومة السورية يتفهمون لأوضاع المخيمات واللاجئين ومعاناتهم وأكدوا أن القضية الفلسطينية هى قضية مركزية بالنسبة لهم كما كانت على الدوام.

ونوه زكى بأن الرئيس السورى أعطى تعليماته على الفور للجهات المعنية، وتم تشكيل لجان مشتركة متعددة لتأمين إيصال الغذاء والدواء للمخيمات والعمل قدر الإمكان على تمكين اللاجئين من الحركة بأمان.

وأفاد بأن المساعدات الغذائية والدوائية توضع حاليا فى أماكن متفق عليها بعيدة عن المخيمات، ومن ثم يأتى عدد من اللاجئين لنقلها إلى داخل المخيمات، وهؤلاء معرضون للموت فى أية لحظة كما أن المساعدات ذاتها معرضة للسرقة من قبل جهات متعددة.

وشدد زكى على أن القيادة الفلسطينية سوف تواصل متابعتها لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين فى سوريا، من خلال الاتصال مع القيادة السورية وجميع الجهات المعنية.