بمناسبة اليوم العالمى للإبصار.. إطلاق خطة عمل جديدة للوقاية من العمى

تحت رعاية منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، وبهدف إطلاق خطة عمل جديدة للوقاية من العمى وضعف الإبصار من أجل صحة شاملة للعين، شاركت مؤسسة النور الخيرية الخميس الماضى مع منظمات المجتمع المدنى المعنية، ومؤسسة تكاتف ومؤسسة وفاءً لمصر، فى فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للإبصار بمدرسة الحلمية الجديدة الابتدائية بالدرب الأحمر، بالكشف الطبى على عيون 367 طفلا وتلميذا من الحضانة حتى الصف السادس الابتدائى، فضلاً على 133 من الأطفال دون سن المدرسة المصاحبين لأولياء الأمور الحاضرين.

وقد تم صرف 211 نظارة طبية لمن يعانون عيوب الإبصار من تلاميذ المدرسة وغيرهم من الأطفال، و122 أدوية وقطرات ومراهم للعين وإحالة 13 حالات لمستشفى مغربى للعيون للمزيد من الفحص المدقق، ولإجراء عمليات جراحية.

كما ستعقد 14 ندوة لتوعية الأطفال والتلاميذ داخل الفصول عن مراعاة الصحة العامة وصحة العين وسلامة النظر من خلال إرشادات طبية من طبيب المؤسسة المتخصص فى طب العيون الاستباقى والوقائى وصور إيضاحية تم تعليقها على حوائط الفصول.

وقد جرت التوعية بصورة تفاعلية وتم التأكد من استيعاب التلاميذ لتلك الإرشادات.. وقد حرص الطبيب على التأكيد بضرورة ارتداء النظارات الطبية وعدم الخجل منها حتى يحتفظ الطفل بسلامة بصره.

وتم عقد ندوة مُجمعة حضرها حوالى 150 ولى أمر (غالبيتهم من الأمهات) مع مدرسى وإداريى وعمال المدرسة لتوعيتهم بالحفاظ على عيون أبنائهم وعلى عيونهم أيضاً، وفُتحت مناقشات تفاعلية وحرة للإجابة على تساؤلات الحاضرين عن كل ما يتعلق بالعين وتصحيح الإبصار ومحددات استخدام العدسات اللاصقة، كما تم توزيع مطويات تتضمن معلومات مبسطة ومصورة عن أهم أمراض العيون المسببة للعمى فى مصر، وكيفية الوقاية والعلاج منها، وكذلك بعض المشكلات الأخرى التى تتعرض لها المرأة نتيجة الإصابة ببعض الأمراض وتأثيرها على العين.

يذكر أن احتفال اليوم العالمى للإبصار هذا العام كان تحت شعار "احرص عل فحص عينيك".

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