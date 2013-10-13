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ننشر أسماء ضحايا الحوادث الإرهابية بسيناء اليوم

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ننشر أسماء ضحايا الحوادث الإرهابية بسيناء اليوم ننشر أسماء ضحايا الحوادث الإرهابية بسيناء اليوم

أعلنت مصادر طبية بشمال سيناء، أن ضحايا سيناء الإرهابية اليوم، أسفرت عن استشهاد مواطن (أحمد.ع س )، وإصابة المواطنين، (عبد الله.ص.ط )، و( سحر.م.ع) بطلقات نارية، بالإضافة إلى إصابة 3 جنود بطلقات نارية وهم (محمد.إ.س)، و(شاكر. أ.م)، و( محسن.م.ع) وفى وقت لاحق أصيب الجندى (عمر م ).

جرى نقل جثة الشهيد والمدنيين إلى مستشفى العريش العام، ونقل الجنود لتلقى العلاج بالمستشفى العسكرى.

وشهدت شمال سيناء اليوم 3 حوادث إرهابية وقع بالتتابع 2 منها على طريق (العريش- الشيخ زويد)، وخلالها أطلق مسلحون النار على حافلة تقل جنود أمن مركزى بمنطقة أبوطويلة، ثم أعقبها إطلاق نار على الحافلة بمدخل مدينة الشيخ زويد، وتلا ذلك انفجار عبوة ناسفة برفح.

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