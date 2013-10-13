محافظ المنوفية يقرر غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية وقطع المرافق عنها

عقد الدكتور أحمد شرين فوزى، محافظ المنوفية، اجتماعا بمجلس أمناء التربية والتعليم بالمحافظة، حيث أبدى علاقته الوثيقة بمجال التربية والتعليم بوصفه أستاذا فى الجامعة وإنه حريص جدا على تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة لذا كان حريص على المرور على مدارس المحافظة لمتابعتها والوقوف على كل المشاكل التى تعوق سير العملية التعليمية، وأعرب عن استيائه لظاهرة الدروس الخصوصية التى تنهك ميزانية الأسر وتسبب ارتباك باليوم الدراسى بالمدرسة، لذا قرر المحافظ غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية وقطع المرافق عنها.

وقام مجلس الأمناء بعرض مقترحاتهم لتحقيق الانضباط داخل المدارس، وذلك من خلال عقاب الطالب المنقطع عن المدرسة بالإنذار ثم بالعقاب المادى ثم الفصل، كما اقترحوا وضع درجات للانضباط والسلوك داخل المدرسة وألّا يكون المجموع هو المعيار للالتحاق بالجامعات، وأن يكون من خلال اختبار القدرات.

وقد أكد المحافظ على أنه سيقوم بدراسة هذه المقترحات وأنه سيقوم بتفعيل قانون 83 للغياب وأنه ستكون هناك رقابة على المديرين والمدرسين بجميع المدارس، وكذلك أكد على أهمية التغذية بالمدارس وأنه سيقوم بتفعيل هذه الفكرة وتنفيذها بإشراف طبى متكامل، كما أكد على أن التعليم هو من أهم المجالات التى يجب على الدولة الاهتمام بها لأنه السبب الرئيسى والمباشر لتقدم الشعوب.

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