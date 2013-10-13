استشارى: ضيق أو انسداد الشرايين الطرفية يؤدى للإصابة بالغرغرينا

ضيق أو انسداد الشرايين الطرفية أحد أهم مضاعفات مرض السكر، وقد يؤدى إهمال علاجه إلى حالات شديدة الخطورة، كالغرغرينا. كما قال الدكتور محمد على مطر استشارى علاج القدم السكرى، لافتاً إلى أن مرض الغرغرينا تنقسم إلى ثلاثة أنواع منها:

- الغرغرينا الجافة: وهى أكثر الأنواع شيوعا وتحدث بسبب نقص سريان الدم فى الشرايين التى تغذى الجزء المصاب، ويظهر هذا النوع تدريجيا، كما يتقدم ببطء، وعند أغلب الذين يصابون بهذا النوع لا يحدث تلوث أو عدوى، كما يصبح لون النسيج أسود، ويكون الجزء المصاب بارد وهذا النوع يشيع تواجده عند الذين يعانون من انسداد الشرايين.

- الغرغرينا الرطبة: تنشأ كأحد مضاعفات تلوث الجروح حيث يسبب التورم الناشئ عن العدوى توقف سريان الدم، ويسهل توقف سريان الدم إلى الجزء المصاب تلوثه بالميكروبات وتكاثرها به أيضا، وذلك حيث إن الدم لا يصل إلى هذا الجزء، وبالتالى عدم وصول كرات الدم البيضاء التى تحارب الميكروبات.

- الغرغرينا الغازى: وهى نوع من الغرغرينا الرطبة يسببها ميكروب معين من البكتيريا تسبب تلوث الجروح، وهى تنمو فقط فى غياب الأكسجين، وكلما نما هذا الميكروب فإنه ينتج مواد شديدة السمية وغازات، ومن هنا جاءت التسمية بالغرغرينا الغازية.