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"المحامين" تطالب بإعلان نتيجة التحقيق فى بلاغ المحاسبات ضد وزير العدل

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"المحامين" تطالب بإعلان نتيجة التحقيق فى بلاغ المحاسبات ضد وزير العدل "المحامين" تطالب بإعلان نتيجة التحقيق فى بلاغ المحاسبات ضد وزير العدل

قال أسعد هيكل، المتحدث الرسمى للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، إن وفدا من لجنة الحريات سيتوجه اليوم الأحد، إلى مكتب النائب العام المستشار هشام بركات، لمطالبته بإعلان نتائج التحقيقات فى البلاغ المقدم من الجهاز المركزى للمحاسبات ضد وزير العدل والذى يتهمه بتلقى 59 مليون جنيه كمكافآت من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالمخالفة للقانون.

وأضاف "هيكل" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، من حق الشعب المصرى أن يعرف أين تذهب أمواله ومن الذى يتقاضاها وكم تبلغ؟، وهل تصرف فى إطار القانون أم خارجه؟، ويجب تطبيق القانون على كل شخص سواء كان مسئولا أو مواطنا حتى لو كان وزير العدل نفسه، فالعدل أساس الملك، ومن يريد أن يحكم عليه أن يقيم العدل بين الناس وأن يقدر قيمة الدماء والأرواح التى بذلها الشعب المصرى ليحقق أهداف ثورته.

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