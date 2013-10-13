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مستشار سابق بمحكمة النقض يقدم رؤية تفصيلية لمشروع الدستور الجديد

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مستشار سابق بمحكمة النقض يقدم رؤية تفصيلية لمشروع الدستور الجديد مستشار سابق بمحكمة النقض يقدم رؤية تفصيلية لمشروع الدستور الجديد

قدم المستشار طارق شعبان رئيس المحكمة بالمكتب الفنى لمحكمة النقض سابقاً، مقترحا لمشروع الدستور الجديد تضمنت بنوده الإبقاء على المادة الثانية كما هى، والتى تنص على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع كما اقترح شعبان الإبقاء على مجلس الشيوخ.

وتتضمن المقترح، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، مقترحا بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وبقاء مجلس الشورى أى أن تكون السلطة التشريعية مكونة من مجلس الشعب ومجلس الشيوخ ولا تصدر القوانين إلا بعد موافقة المجلسين.

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مصر 365