الوزير الكاميرونى ينقل لـ"فهمى" رسالة تضامن مع الشعب المصرى

استقبل نبيل فهمى، وزير الخارجية، اليوم الأحد، أدوم جارجوم، الوزير الكاميرونى، المفوض بالعلاقات مع العالم الإسلامى، والذى يزور مصر حالياً لرئاسة الوفد الكاميرونى فى أعمال اللجنة المعنية بمتابعة توصيات اللجنة المشتركة بين البلدين، فضلاً عن رئاسة وفد بلاده فى الجولة الأولى لآلية المشاورات السياسية.

واستعرض الوزيران نتائج لجنة المتابعة التى عقدت أمس السبت بمقر وزارة الخارجية والخطوات الجارى اتخاذها لتنمية وتطوير العلاقات بين البلدين. كما تناول الوزيران أهم القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.

وقد حرص الوزير الكاميرون خلال اللقاء على أن ينقل للوزير نبيل فهمى رسالة تضامن من شعب الكاميرون، وأن يؤكد له دعم بلاده للخطوات التى تتخذها مصر لتحقيق الاستقرار ولاستعادة دورها الهام فى إطار الاتحاد الأفريقى.

وفى هذا الإطار، أعرب الوزير الكاميرونى عن تقديره لما تضمنته كلمة الوزير "فهمى" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى احتلت فيها القضايا الأفريقية مكانة متقدمة فى أولويات السياسة الخارجية المصرية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء تناول أيضاً سبل تعزيز العلاقات بين البلدين فى إطار تنفيذ برامج للتعاون الثلاثى بين مصر والدول المانحة والموجهة للدول الأفريقية، كما استعرض فهمى الدور الذى يقوم به "مركز القاهرة للتدريب على فض النزاعات وحفظ السلام فى أفريقيا" بالقاهرة وإمكانيات استفادة الكاميرون من برامجه.

وفى أعقاب اللقاء بين الوزيرين، عقدت الجولة الأولى لآلية المشاورات السياسية بين البلدين، والتى رأس الجانب المصرى فيها السفير "حمدى لوزا" نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية.