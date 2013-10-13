أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أحمد زويل يهنئ الشعب المصرى بعيد الأضحى

Google+ Print
أحمد زويل يهنئ الشعب المصرى بعيد الأضحى أحمد زويل يهنئ الشعب المصرى بعيد الأضحى

عبر العالم المصرى الكبير الدكتور أحمد زويل، فى رسالة له من كاليفورنيا، عن أصدق أمنياته للشعب المصرى العظيم فى مناسبة عيد الأضحى المبارك، ومقدماً تهنئة خالصة، متمنياً للوطن أن ينهض نهضة كبيرة تليق بشعب ، وأن ذلك لن يتأتى إلا بالعمل الجاد وتنحية الخلافات والتمسك بوحدة نسيج المجتمع والنظر إلى المستقبل من أجل بناء دولة الحداثة التى ترتكز على العدالة الاجتماعية والحريات والتعليم والبحث العلمى.

وأشار زويل إلى أنه على ثقة فى أن مصر تستطيع، زويل قدم عظيم شكره وامتنانه مجددا لجموع الشعب المصرى الذى غمره بمشاعر نبيلة أثناء الأزمة الصحية التى ألمت به مؤكدا عزمه على العمل من أجل تحقيق نهضة معرفية وبناء قاعدة بحث علمى حديثة من خلال المشروع القومى للنهضة العلمية "مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا".

وأنهى دكتور زويل رسالته بتمنياته أن يرى قريبا مصر آمنة مستقرة وأن يوفقنا الله جميعا لخدمة الوطن العزيز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر