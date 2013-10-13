أحمد زويل يهنئ الشعب المصرى بعيد الأضحى

عبر العالم المصرى الكبير الدكتور أحمد زويل، فى رسالة له من كاليفورنيا، عن أصدق أمنياته للشعب المصرى العظيم فى مناسبة عيد الأضحى المبارك، ومقدماً تهنئة خالصة، متمنياً للوطن أن ينهض نهضة كبيرة تليق بشعب مصر، وأن ذلك لن يتأتى إلا بالعمل الجاد وتنحية الخلافات والتمسك بوحدة نسيج المجتمع والنظر إلى المستقبل من أجل بناء دولة الحداثة التى ترتكز على العدالة الاجتماعية والحريات والتعليم والبحث العلمى.

وأشار زويل إلى أنه على ثقة فى أن مصر تستطيع، زويل قدم عظيم شكره وامتنانه مجددا لجموع الشعب المصرى الذى غمره بمشاعر نبيلة أثناء الأزمة الصحية التى ألمت به مؤكدا عزمه على العمل من أجل تحقيق نهضة معرفية وبناء قاعدة بحث علمى حديثة من خلال المشروع القومى للنهضة العلمية "مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا".

وأنهى دكتور زويل رسالته بتمنياته أن يرى قريبا مصر آمنة مستقرة وأن يوفقنا الله جميعا لخدمة الوطن العزيز.