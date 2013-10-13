حملات طلابية بجامعتى القاهرة وحلوان لشراء أضحية العيد وتوزيعها على الفقراء

أعلن طلاب جامعتى القاهرة وحلوان عن تنظيم حملات لجمع أموال من الطلاب القادرين لشراء أضحية العيد، وتوزيعها على الأسر الفقيرة فى المناطق الأكثر احتياجًا فى القاهرة.

وسيقوم مجموعة من طلاب كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، بجمع الأموال من الطلاب والأساتذة بالجامعة، لشراء أضحية عيد الفطر المبارك، ولتوزيعها على الفقراء والأهالى من سكان الأحياء الفقيرة، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية.

وقال سامح دسوقى، أحد الطلاب المنظمين للحملة، إنهم كل عام يقومون بالاشتراك مع إحدى الجمعيات الخيرية لمساعدتهم على الذبح وتوزيع اللحوم على الأسر الفقيرة، مضيفًا أن السبب فى الاشتراك مع الجمعية الأهلية هو مساعدتهم فى الوصول إلى القرى الفقيرة والأسر ذات الدخول المنخفضة.

ومن جانبه يشارك، اتحاد طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بالتعاون مع نموذج "مويك" بالكلية، فى جمع أموال من الطلاب، لشراء أضحية العيد، حيث يتم ذبحها يوم الوقفة بإحدى القرى الفقيرة بحلوان.

وقال عمرو شعراوى، أحد منظمى الحملة، إنهم سيجمعون التبرعات من الطلاب، وسيتم شراء أضحية العيد، وتم اختيار إحدى القرى الفقيرة بمحافظة حلوان، لتوزيعها على الأسر الفقيرة، مشيرًا إلى أن الحملة تمارس هذا النشاط منذ 4 سنوات.

كما ينظم أيضا فريق "علشانك يا بلدى" بجامعة حلوان حملة لتوزيع اللحوم على الأسر الفقيرة بمنطقة بولاق أبو العلا.

وقال أحمد صلاح، المسئول عن الحملة بجامعة حلوان، إنه يتم ذبح عجل ويتم توزيع اللحمة على أكثر من 150 أسرة.