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الاتحاد الغاني يتراجع ويوافق على مواجهة الفراعنة في مصر

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الاتحاد الغاني يتراجع ويوافق على مواجهة الفراعنة في مصر الاتحاد الغاني يتراجع ويوافق على مواجهة الفراعنة في مصر

أمير عبد الحليم من كوماسي - برعاية فودافون راعي الكرة المصرية

توصل مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى حل مع نظيره الغاني لأزمة خوض مباراة إياب المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم في .

وكان الاتحاد الغاني قد طلب من نظيره الدولي نقل مباراة الإياب يوم 19 نوفمبر إلى خارج مصر، معللا رغبته بالحالة الأمنية الخطيرة في أرض الفراعنة ومقتل 51 مواطنا في احتجاجات سياسية يوم 6 أكتوبر.

وأكد سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة لـFilGoal.com أن الأزمة تم حلها مع الاتحاد الغاني الذي بات لا يمانع خوض المباراة في القاهرة.

يُذكر أن منتخب مصر سيحل ضيفا على النجوم السوداء يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال.

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