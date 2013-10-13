محافظة الإسماعيلية: عدم أحقية بائع الصحف الشاكى فى الحصول على كشك

قال أحمد اليمانى مدير إعلام مكتب محافظة الإسماعيلية والمتحدث الإعلامى، فى بيان صادر اليوم، إن المدعو حسن صابر صاحب الشكوى والذى يدعى بأنه حاصل على ترخيص بإقامة كشك لبيع الصحف من المحافظة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية ومؤسسة أخبار اليوم، سبق وأن تم عرض شكوى المواطن على اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية وأصدر تعليمات بسرعة التحقيق فى شكوى المواطن واتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكينه من الحصول على حقه فى حال ثبوت أن له حق.

وبالتحقيق فى شكوى المواطن تبين أنه مستأجر لهذا الكشك من الباطن وأن الترخيص الصادر لدار أخبار اليوم باسم شخص آخر يدعى على السيد على فرج وهو المقيد لدى إدارة حى ثان الإسماعيلية ويتم التعامل باسم هذا الشخص.

ونظراً لقيام المدعو حسن صابر صاحب الشكوى بالتعدى على مساحة من الأرض المجاورة للكشك والتجاوز، الأمر الذى أدى لإصدار قرار إزالة للتعديات التى قام بها مما دعا المواطن إلى الامتناع عن تنفيذ قرار الإزالة والتصدى للمسئولين بالحى.

ولجأ إلى الشكاوى دونما وجه حق، وعلاوة على ما تقدم فقد تم التنبيه عليه بالتوجه إلى الحى بالمستندات الدالة على تفويضه بالكشك لنقل رخصة الكشك باسمه والتعامل معه بشكل رسمى إلا أنه لم يمتثل للتعليمات.

وأضاف أنه تم عرض تقرير بالشكوى على المحافظ والذى أصدر تعليماته بسرعة بحث الموضوع كاملاً من خلال الشئون القانونية والتفتيش المالى والإدارى والمتابعة وكافة الأجهزة المعنية وإعداد تقرير تفصيلى بالموقف كاملاً.

وأسفرت التحقيقات عن أن الشاكى ليس له أى حق يذكر فى هذا الموضوع علاوة على كونه متعديا على الأرض المجاورة للكشك ومخالفة شروط الترخيص، الأمر الذى أدى فى النهاية إلى محاولته إحراق نفسه كوسيلة للضغط على المسئولين.