محافظ بنى سويف يتفقد شوادر اللحوم البلدى المدعمة

تفقد المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف شوادر اللحوم البلدية المدعمة التى أقامتها المحافظة بمدينة بنى سويف، فى إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك رافقه كل من مديرى الطب البيطرى والتموين والصحة ورئيس المدينة.

> بدأت الجولة بتفقد شادر اللحوم البلدية بمنطقة بنى عطية، حيث التقى المواطنون الذين توافدوا على الشادر لشراء احتياجاتهم من اللحوم البلدية بالأسعار المدعمة، والتى تقل بمعدل يتراوح من 10 إلى 15 جنيهًا عن سعر السوق السائد.

وقد أثنى المواطنون على هذه المبادرة التى تأتى فى إطار التخفيف عن كاهلهم خاصة مع عيد الأضحى وما يتطلبه من مصاريف لشراء اللحوم وملابس العيد، حيث طالب المحافظ بالمساواة فى البيع، وعدم تفضيل شخص لآخر والعمل على راحة المواطنين والالتزام بالدور.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد الشادر المقام بمنطقة الشرطة العسكرية حيث لوحظ كثافة الإقبال، الأمر الذى جعل القائمون على حركة البيع بالتنظيم، حيث تم تنظيم طابور للرجال وآخر للسيدات، خاصة وأن كل شادر يستقبل عدد ثلاثة رؤوس حية من العجول يوميًا على مدار الثلاثة الأيام السابقة على يوم عيد الأضحى، حيث يتم ذبحها وتنظيفها وتجهيزها بمجازر الطب البيطرى تحت الإشراف الكامل للجهات المعنية من الطب البيطرى والتموين ومفتشى الصحة بالمديرية، وتنتشر تلك الشوادر بمناطق بنى عطية والشرطة العسكرية وميدان الشهداء "المديرية سابقا".