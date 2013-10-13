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فيلاس بواس يتابع ناشئي برشلونة

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فيلاس بواس يتابع ناشئي برشلونة فيلاس بواس يتابع ناشئي برشلونة

(إفي) - حضر المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، البرتغالي أندريه فيلاس بواس اليوم مباراة الفريق الثاني لبرشلونة وديبورتيفو بدوري الدرجة الثانية الإسباني.

وعلى ما يبدو فإن فيلاس بواس، الذي حضر المباراة بأكملها، كان يرغب في متابعة أداء لاعب أو لاعبين معينين على الطبيعة تمهيدا لضمهما في المستقبل.

ومن المعروف أن الأندية الإنجليزية تسعى دائما للتعاقد مع ناشئي البرسا في سن صغير للاستفادة منهم، كما حدث مع أرسنال وسيسك فابريجاس الذي عاد بعد ذلك للنادي الكتالوني.

هذا إلا أن كل الاهتمام الذي كان منصبا على فيلاس بواس الذي كان ممسكا في يده ببعض الأوراق ويدون بعض الملاحظات عقب الحديث مع مرافقيه، اتجه إلى الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو مدرب البرسا الذي وصل إلى المباراة في الدقيقة 20 وظل يتابع أداء الناشئين هو الآخر.

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