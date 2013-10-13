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محافظ بورسعيد يقرر أداء صلاة العيد في ساحة مسجد "التوحيد"

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محافظ بورسعيد يقرر أداء صلاة العيد في ساحة مسجد "التوحيد" محافظ بورسعيد يقرر أداء صلاة العيد في ساحة مسجد "التوحيد"
5 آلاف هدية للأطفال في الساحات.. ومحاضرات لتوعية الشباب بالإسلام الوسطي

كتب : هبة صبيح منذ 15 دقيقة

أعلن اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، أنه سيؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد التوحيد، أحد معاقل السلفيين بالمحافظة.

وفي سياق آخر، أكد الشيخ زكريا الخطيب مدير أوقاف بورسعيد، أن المديرية خصصت 5 ساحات لصلاة العيد؛ هي أرض المعمورة بجوار مبنى حي الشرق، ومسجد السيدة زينب بحي الضواحي، ومسجدي الرزاق والتوحيد بحي الزهور، والجامع الكبير بمدينة بورفؤاد، موضحا أن المديرية كلفت 10 خطباء بإلقاء الخطبة وإمامة المصلين في العيد في الساحات المذكورة، مضيفا أن المحافظ خصص 5 آلاف هدية لتوزيعها على الأطفال، كما أمر بفرش الساحات.

وهنأ الخطيب الشعب المصري بالعيد، ودعى الله أن يعيده بالخير واليمن والبركات على الجميع، مؤكدا أن الصلاة ستكون في مسجد التوحيد بعد أن استردته مديرية الأوقاف، وسيحضرها المحافظ ومدير الأمن وقيادات وزارة الداخلية والجيش.

وأكد أنه سيتم في الفترة المقبلة تنفيذ محاضرات للأئمة لتصحيح فكر الشباب وإقناعهم بالإسلام الوسطي، بعد أن لعبت القوى المتأسلمة الغاشمة بعقول هؤلاء الشباب باسم الإسلام، بحسب قوله.

وقال الشيخ أحمد الغلبان مدير شؤون المساجد بمديرية الأوقاف بالمحافظة، إن خطب العيد ستتناول النهوض بمصر بعد الظروف التي مرت بها مؤخرا، والتكافل الاجتماعي والتحاب والتآخي ونشر الأمن والسلام.

وأعلن الغلبان أنه وردت إشارة من الوزارة بإغلاق المساجد التي تقل مساحتها عن 80 مترا، ومنع صلاة الجمعة فيها، لحماية المواطنين من الخطب البعيدة عن الإسلام، إلا المناطق الاستثنائية التي لا توجد بها مساجد كبيرة، مؤكدا أنه تم إرسال الإشارة إلى إدارتي الشرق والضواحي.

وقال اللواء سيد جاد الحق مدير أمن بورسعيد، إنه سيتم تكثيف التواجد الأمني بساحات الصلاة، كما تم عمل خطة العيد وتوزيع الدوريات الثابتة والمتحركة، إضافة إلى الحملات الاستباقية التي خرجت للقبض على المجرمين والحد من السرقة والتحرش بالسيدات.

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