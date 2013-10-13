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علوم الإسكندرية تنظم حفل تخرج للدفعة 68

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علوم الإسكندرية تنظم حفل تخرج للدفعة 68 علوم الإسكندرية تنظم حفل تخرج للدفعة 68

نظمت كلية العلوم- جامعة الإسكندرية حفل تخرج الدفعة 68 للأقسام والتخصصات المختلفة بالكلية والدفعة الثالثة من برنامج جيولوجيا البترول مؤخرا بمقر الكلية بمحرم بك بحضور د.أسامة إبراهيم رئيس جامعة الإسكندرية ود.عصام خميس مدير مدينة البحوث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ود.محمـد إسماعيل عميد الكلية ود.محمد محمد السيد نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون التعليم والطلاب بالإضافة إلى وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام والتخصصات المختلفة.

وفى كلمته بهذه المناسبة هنأ د.أسامة إبراهيم الخريجين وأكد لهم أن الفترة القادمة تتطلب بذل كل الجهد لخدمة وطننا الغالى، لافتا إلى أن العلم هو الأساس لتحقيق النهضة خصوصاً العلوم التطبيقية التى تساعدنا فى حل المشاكل التى تواجهنا فى شتى مناحى الحياة وتمنى للخريجين التوفيق.

وأكد د.عصام خميس فخره بانتمائه لكلية العلماء التى أسهمت على مدار أكثر من 65 عاما فى إعداد الكوادر القادرة على غزو سوق العمل وخدمة بلدنا الحبيب، وأكد أن البحث العلمى فى فى تقدم مستمر وأن مصر أحرزت المركز الثالث إسلامياً والسابع والثلاثين عالمياً فى عدد الأبحاث المنشورة فى مجلات عالمية فى العام الماضى.

وقدم د.محمد إسماعيل التهنئة للخريجين والشكر لأعضاء هيئة التدريس وموظفى الكلية على الجهد الذى تم بذله من أجل تخريج جيل مزود بأحدث ما وصل إليه العلم وقادر على تشريف اسم مصر فى المحافل الدولية، وأشاد بالخطوات الواسعة التى خطتها كلية العلوم من أجل الحصول على الاعتماد.

شهد الحفل تكريم الطلاب العشرة الأوائل بالأقسام والتخصصات المختلفة وتكريم الطالبة المثالية عـلا أحمد أحمد يوسف وانتهى الحفل بترديد الخريجين لقسم العلميين.

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مصر 365

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