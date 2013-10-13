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بدء "الملتقى الثانى لتوظيف وتأهيل العمالة الفنية" 26 أكتوبر

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بدء "الملتقى الثانى لتوظيف وتأهيل العمالة الفنية" 26 أكتوبر بدء "الملتقى الثانى لتوظيف وتأهيل العمالة الفنية" 26 أكتوبر

ترعى وزارة الشباب ووزارة التجارة والصناعة الملتقى الثانى لتوظيف وتأهيل العمالة الفنية الذى ينظمه مجلس التدريب الصناعى بالمشاركة مع شركة "چوب ماستر" يومى السبت والأحد فى الفترة من 26 و27 أكتوبر الجارى بمركز المؤتمرات بمدينة نصر.

ويشارك بالملتقى أكثر من 50 شركة عالمية ومحلية تعمل فى مختلف المجالات منها "صناعة الأدوية، الصناعات الغذائية، سلاسل مطاعم، صناعة مستحضرات، التجميل، صناعة السيارات، صناعة الملابس الجاهزة، صناعة الأجهزة المنزلية، المقاولات والاستثمار العقارى"، وتقدم الشركات أكثر من 10 آلاف فرصة عمل حقيقية للشباب من حملة المؤهلات المتوسطة.

ويمثل الملتقى فرصة مميزة للشباب للتعرف على فرص التدريب المتاحة التى يوفرها مجلس التدريب الصناعى من خلال الجهات التدريبية المتخصصة فى مجال التدريب الفنى والمهنى لمنح فرص تأهيل للعمالة الفنية لمن يختاروا المسار المهنى كطريق مناسب لمستقبلهم، ويتيح الملتقى لراغبى العمل مقابلة الشركات الراغبة فى تعيين عمالة جديدة، كما يقام على هامش الملتقى ندوات تناقش مواضيع مختلفة تهم الشباب من خلال مجموعات من ورش العمل.

يشار إلى أنه تم قد تم تنفيذ الملتقى الأول العام الماضى فى الفترة من (17-18مايو)، وتم توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل من خلال شركات عالمية ومحلية، وأشارت الاحصائيات التى قامت بها "جوب ماستر" أنه قد تم تعيين 10% من المتقدميين للتوظيف خلال الأسبوع الأول.

ويأتى ذلك فى إطار جهود الدولة لتنفيذ سياسة الإصلاح الاقتصادى ومكافحة البطالة، وتحقيقاً لأهداف ممثلة فى وزارة الشباب ووزارة التجارة والصناعة من خلال مجلس التدريب الصناعى بتنفيذه "البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل"، وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، وتوعية المجتمع بأهمية العمل الفنى وتوفير فرص عمل لائقة للشباب توفر لهم حياة كريمة وتضمن استمرارية دوران عجلة الإنتاج لما له من مردود إيجابى ينعكس على استقرار المجتمع ونموه الفكرى والاقتصادى.

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مصر 365

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