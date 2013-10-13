"المصرية للمطارات": أكثر من 15 ألف راكب بمطارى شرم الشيخ والغردقة

أكد الطيار جاد الكريم نصر رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، أن المطارات الإقليمية المصرية شهدت تحسنا ملحوظا فى حركة الطيران خاصة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وذلك فى المطارات السياحية كشرم الشيخ والغردقة، حيث استقبل المطاران اليوم أكثر من 15 ألف راكب، على متن أكثر من 100 طائرة.

وقال نصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، اليوم الأحد إن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل نحو 9000 آلاف راكب على متن 58 رحلة طيران، ومطار الغردقة الدولى استقبل 6500 راكب على متن 47 طائرة، كما شهد مطار برج العرب الدولى تحسنا ملحوظا فى حركة الطيران بالإضافة إلى مطارات أسوان والأقصر.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات أنه من المتوقع زيادة حركة الطيران فى المطارات المصرية فى أيام العيد نظرا لقضاء المواطنين إجازاتهم فى المناطق السياحية، مشيرا إلى أن الشركة وضعت خطة محكمة تطبق بجميع المطارات المصرية على مدار اليوم لعمل المطارات والعاملين به لتقديم الخدمات للركاب وتسهيل إجراءاتهم.