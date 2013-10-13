صلاة العيد بالإسكندرية: سيدي جابر للثوار و190 ساحة للأوقاف.. و195 مسيرة للإخوان لـ"إفساد الفرحة"

كتب : حازم الوكيل ومروة مرسي الأحد 13-10-2013 12:35

استعدت كل الأطياف لصلاة عيد الأضحى، بتجهيز عدد كبير من ساحات الصلاة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصلين، حيث أعلنت مديرية الأوقاف، وشباب الثورة، والدعوة السلفية، والتيار الصوفي، وجماعة الإخوان، تجهيز ساحات للصلاة.

وأعلنت عدد من القوى الثورية والنشطاء السياسيين، إقامة ساحة لصلاة العيد في ميدان سيدي جابر، والذي شهد الشرارات الأولى لثورة 25 يناير، واعتصام 30 يونيو الذي انتهى بعزل محمد مرسي، وبدأت القوى استعداداتها بحملة لتنظيف الميدان ورسم علم مصر وكتابة عبارات التهنئة والفرحة على الجدران والأسوار.

بينما أعدت الدعوة السلفية 178 ساحة لصلاة العيد، في غالبية أحياء الإسكندرية بدءًا من أبي قير شرقًا، وحتى برج العرب على الحدود الغربية للمحافظة، وتُعد أبرز أماكن ساحات السلفيين في سيدي بشر والإبراهيمية وأبو سليمان والورديان والعامرية.

ومن أبرز أئمة ساحات صلاة السلفيين الشيخ عبدالمنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة، الذي يؤم المصلين بساحة "عمار بن ياسر" بمنطقة الساعة، والشيخ محمد عبدالمجيد ، في مصلى الطابية الرئيسي بمنطقة أبي قير، والشيخ سعيد صابر في منطقة سيدى بشر.

ويركز التيار الصوفي على 6 ساحات كبرى للصلاة، بدلًا من التفرق في المناطق المختلفة، وأبرزها سيدي بشر، وأبو العباس، والميامي، والمندرة، والقباري، بالإضافة إلى مشاركتهم الثوار في ساحة ميدان سيدي جابر.

بينما قلصت مديرية أوقاف الإسكندرية، من ساحات الصلاة بالعيد؛ للتضييق على جماعة الاخوان المسلمين من الخروج بتظاهرات بعد صلاة العيد كعادتهم، وشددت الرقابة علي الساحات الكبرى، ووضعت أكثر من إمام بها من أجل السيطرة عليها ومنع محاولات الإخوان من استغلال هذه الساحات بالتظاهرات.

ووصلت ساحات، صلاة العيد التابعة لمديرية الأوقاف والمعتمدة إلى 190 ساحة صلاة، بكافة أحياء المدينة، بدلاً من 209 ساحة صلاة بالعام الماضي، مع صدور قرار بعدم الإمامة والخطابة إلا للأئمة، وخطباء الأزهر الشريف، والأوقاف.

وقال الإمام محمد أبوالخير، مدير إدارة المنتزه بأوقاف الإسكندرية، لـ"الوطن" إن المديرية، شددت الرقابة على كافة الساحات والمساجد الكبرى، بعدم الحديث في السياسية وعدم التطرق إلى الانتخابات أو الدستور والتحدث عن الدعوة الإسلامية والعمل الصالح، والوحدة، واستقرار البلاد والصالح العام.

بينما أعلنت الإخوان المسلمين تنظيم 195 مسيرة عقب صلاة العيد، اعتبرها النشطاء السياسيين، تهدف إلى "إفساد الفرحة"، وقال بيان الجماعة: إن أبرز المسيرات، ستكون في مناطق محرم بك، ومصطفى كامل، والورديان، والعصافرة، والعوايد، والسيوف.