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12 قطعة ضروريَّة لإطلالاتكِ الخريفيَّة

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12 قطعة ضروريَّة لإطلالاتكِ الخريفيَّة 12 قطعة ضروريَّة لإطلالاتكِ الخريفيَّة

في الخريف ومع تغيُّر الأجواء، قد يطرأ بعض التغيير على خزانة ملابسكِ، فهناك بعض القطع التي يجب أن تتوفَّر فيها حتى تحصلي على الإطلالة الخريفيَّة الأنيقة.

في هذا الموضوع، أردنا أن نعرض عليكِ 12 قطعة يجب أن تتوفَّر في خزانتكِ هذا الموسم:

 

1- الفستان الأسود القصير

هو من القطع التي يجب ألا تخلو منها خزانتكِ، ولكن في هذا الموسم احرصي على أن يكون بتصميم دافئ وأنيق.

2-السترة الصوفيَّة

لا غنى لكِ عنها في الأجواء الباردة، ويمكنكِ تنسيقها في عدَّة إطلالات مختلفة.

3- الجاكيت الجلديّ

هو من متطلَّبات الإطلالة العصريَّة الأنيقة, ننصحكِ بتنسيقه مع قطعة ناعمة كفستان مورَّد، أو تنورة من التول مثلاً.

4-بنطلون جلديّ

يمكن أن يحلّ محل الجينز العادي في إطلالتكِ هذا الموسم؛ لأناقته وسهولة تنسيقه.

5-الجاكيت الرسميّ

يمكن أن يضيف لمسةً من الأناقة والرقيّ لإطلالتكِ البسيطة.

6-سترة بتصميم مرح ورسومات جذَّابة

شاهدنا العديد منها على منصَّات العروض هذا الموسم، وقد كانت أشهرها سترة Givenchy التي يرتديها الجميع في هوليوود

7-الأفرولOveralls

تكرر ظهورها مرَّات عديدة في عروض الأزياء وإطلالاتStreet Style ، وستكون من القطع المفيدة في خزانتكِ هذا الموسم.

8-التارتان

أدخلي طبعة التارتان إلى خزانتكِ هذا الموسم بالقطعة المفضَّلة لديك كالجاكيت, أو الشال, أو القميص، فقد ظهرت هذه الطَّبعة كأبرز اتِّجاهات خريف وشتاء 2013.

9-قطعة رياضيَّة

شوهد الستايل الرياضيّ الأنيق بشكل متكرر في إطلالات Street Style ، ويمكنكِ الحصول على هذا الستايل بسترة أو قميص رياضيّ تضيفيه إلى إطلالتكِ الأنيقة.

10- الصديري Vest

من أكثر القطع التي يمكن أن تستفيدي منها خلال هذا الموسم, ومن السهل ارتداؤها تحت الجاكيت أو فوق القميص العاديّ لتحصلي على لوك دافئ وأنيق.

11- شال

اختاريه بطبعة ملفتة لتضيفي لمسة عصريَّة لإطلالتكِ.

12- قميص أبيض

إن لم يتوفَّر في خزانتكِ، فاحرصي على انتقاء خامة ثقيلة ومناسبة لهذا الوقت من العام.

 

جمعنا لكِ في الصُّور أعلاه اختيارات مناسبة لهذه القطع، شاهديها واختاري منها ما يناسب إطلالتكِ.

 

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