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استوحي إطلالتكِ في العيد من نانسي عجرم

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استوحي إطلالتكِ في العيد من نانسي عجرم استوحي إطلالتكِ في العيد من نانسي عجرم

ظهرت النَّجمة نانسي عجرم في إطلالة عصريَّة أنيقة في احتفال أُقيم في مول الإمارات قبل أيام، حيث نسَّقت المغنِّية الشَّهيرة بنطلوناً مريحاً باللون الأحمر مع قميص أبيض ناعم، وحذاء رائع بجلد النمر من "Louboutin", ثمَّ أكملت إطلالتها بعقد ملفت من "Lanvin ".
نقدِّم لكِ في هذا الموضوع عدَّة اقتراحات لتتألَّقي في العيد بإطلالة مستوحاة من طلَّة نانسي عجرم:
حرصنا على أن ننوِّع في الاختيارات، فقدَّمنا لكِ تصاميم مختلفة للقميص الأبيض النَّاعم مع خامات وتصاميم مختلفة للبنطلون الأحمر الذي ارتدته النَّجمة, وإن أردتِ تغيير الإطلالة، اختاري اللون الأسود بدلاً من الأحمر على سبيل المثال.

أُعجبنا باللمسات العصريَّة التي أضافتها نانسي إلى الإطلالة كحذاء جلد النمر الجميل، فقدَّمنا لكِ خيارات مختلفة من أحذية جلد النمر لتناسب جميع الأذواق، وإن لم تكوني من المعجبات بهذه الطَّبعة استبدليه بحذاء لحميّ ناعم, وفي النهاية أكملي إطلالتكِ بعقد ملفت أنيق لتحصلي على طلَّة نانسي الكاملة.

 

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