Jennifer Hudson وKim Kardashian ... من الأجمل؟

ليست هذه المرَّة الأولى التي يحصل بأن ترتدي نجمتان نفس الفستان، ويبدو أنَّ النجمتين Jennifer Hudson و Kim Kardashian تتمتَّعان بأذواق متقاربة، حيث وُضعتا في هذا الموقف مرَّات عديدة كان آخرها أنَّهما ظهرتا بنفس الفستان من "Donna Karan".

ارتدت Jennifer Hudson هذا الفستان في مهرجان "شيكاغو" السينمائيّ يوم الخميس الماضي, وقد نسَّقته مع صندل ناعم باللون الأسود، بينما شوهدت Kim Kardashian بنفس الفستان أثناء تسوُّقها البارحة، وقد فضَّلت أن تنسِّقه مع حذاء كلاسيكيّ باللون اللحميّ المحايد.

لكلِّ واحدة من النجمتين شكل جسم مختلف، وأسلوب خاص في ارتداء هذا الفستان، فمن منهنَّ برأيكِ كانت الأجمل به؟