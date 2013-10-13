شرطة دبي توفد 10 مدمنين تائبين إلى الحج

غادر 10 أشخاص من المدمنين التائبين بالدولة ، متوجهاً الى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج ، برعاية مؤسسة الأوقاف وشئون القصر.



> حيث تم الإجتماع بهم من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي وتقديم النصح والإرشاد لهم عن أهمية وفضل هذه الفريضة العظيمة، حيث يعود الحاج منها كما ولدته أمه خال من الذنوب.

وقد أثنى المدمنين التائبين على هذه المبادرة التي تهدف الى تقوية الوازع الديني لديهم ، مما يساعد على استمرارهم في التوبة والابتعاد عن طريق الإدمان والتغلب على ما يواجههم من صعوبات، ليصلوا إلى تحقيق التوافق والرضا النفسي الذي يسعدهم ويسعد أسرهم ..

ووجه اللواء خبير عبد الجليل العسماوي مدير الإدارة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي الشكر لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر على دعمهم اللامحدود لهذه الفئة واهتمامهم وتعاونهم فيما يعود بالنتائج الطيبة المرجوة لمثل هذه الحالات، التي تتطلب دعم وتعاون جميع المؤسسات بالدولة، لما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن.



> يذكر ان هذه المرة الثالثة التي تقوم بها مؤسسة الأوقاف وشئون القصر برعاية هذه المبادرة الهادفة وهذا يأت ضمن المبادرات المجتمعية التي تقوم بها ، التي تم خلالها إرسال 57 مدمن تائب .

>