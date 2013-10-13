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الهيئة القبطية الهولندية تهنئ الرئيس وشيخ الأزهر بعيد الأضحى

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الهيئة القبطية الهولندية تهنئ الرئيس وشيخ الأزهر بعيد الأضحى الهيئة القبطية الهولندية تهنئ الرئيس وشيخ الأزهر بعيد الأضحى

بعث اليوم الهيئة القبطية الهولندية التابعة، إحدى المنظمات التابعة لأقباط المهجر ببرقيات تهنئة لك من شيخ الأزهر ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرى الدفاع والداخلية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال بهاء رمزى رئيس الهيئة القبطية الهولندية إننا نهنئ كل الشعب المصرية بهذه المناسبة، قائلا: "بكل صدق ومحبة نهنئ الشعب المصرى العظيم بعيد الأضحى المبارك".

وأضاف رمزى أنه أرسل برقية تهنئة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، ومفتى الجمهورية والمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية والفريق عبدالفتاح السيسى والدكتور حاز الببلاوى رئيس الوزراء بهذه المناسبة".

وأشار رمزى إلى أن البرقية التى حملت عنوان "كل سنة والشعب المصرى بخير " بأننا باسم الهيئة القبطية الهولندية نتقدم لكم وجميع أخوتنا المسلمين فى وطننا الحبيب بالتهانى بعيد الأضحى المبارك ونتمنى لكم الخير والسلام لجميع المصريين".

وأكدت الرسالة "أننا كأقباط بالخارج نتقدم بكل محبة لهذا الشعب العظيم بالتهانى والمحبة بعيد الأضحى المبارك".

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مصر 365

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