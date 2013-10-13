نجاح أول عملية زراعة قرنية بجامعة المنوفية

نجح فريق طبى بقسم العيون بكلية الطب جامعة المنوفية فى إجراء أول جراحتين ناجحتين لزرع القرنية لعلاج العمى القرنى الناتج عن القرنية لمخروطية وعتامات القرنية.

وصرح الدكتور صبحى غنيم رئيس الجامعة بأن الجامعة تشجع ذلك التقدم العلمى والطبى وتقدم كافة التسهيلات والدعم اللازم فى جميع التخصصات العلمية والطبية وبصفة أساسية فى مجال زراعة الأعضاء بعد النجاح الكبير فى زراعة الكبد بمعهد الكبد القومى بالجامعة

وصرح الدكتور عبد الخالق السعدنى أستاذ طب وجراحة العيون وعميد كلية الطب جامعة المنوفية بأن فريق زراعة القرنية يضم الدكتور صابر السيد أستاذ طب وجراحة العيون من جامعة المنوفية والدكتور محمود إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر والباحث محمد عبد العزيز المدرس المساعد بجامعة المنوفية.

وأضاف عميد الكلية أن محافظة المنوفية تعانى ندرة شديدة فى مثل تلك الجراحات نظرا لتكلفتها العالية واعتمادها على القرنيات المستوردة وعدم تفعيل بنوك العيون وعدم صدور قانون زراعة الأعضاء، ومن هنا كانت مبادرة قسم طب وجراحة العيون بالجامعة وبدعم من رئيس الجامعة بتوفير المستلزمات المهارية من جراحين متخصصين وكفاءات تمريض وأجهزة متطورة بالإضافة للدعم المادى اللازم حتى يمكن إجراؤها بالمستشفى الجامعى لغير القادرين، وقد أجريت عملية الزرع الأولى لسيدة 28 سنة تعانى من عمى قرنى نتيجة قرنية مخروطية متقدمة، والحالة الثانية لشاب 21 سنة يعانى من عمى قرنى ناتج عن قرنية مخروطية بالإضافة إلى عتامة بالعين اليسرى.