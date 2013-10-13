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طرح 3155 طن سولار و1449 طن بنزين بوتاجاز بقنا

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طرح 3155 طن سولار و1449 طن بنزين بوتاجاز بقنا طرح 3155 طن سولار و1449 طن بنزين بوتاجاز بقنا

قامت محافظة قنا بطرح كمية من الوقود لهذا الأسبوع بلغت 3155 طنا من السولار و916 طنا من البنزين 80 و99 طنا من بنزين 90 و434 طنا من البنزين 92، بجميع محطات الوقود بالإضافة إلى توزيع عدد189 ألفا و34 أسطوانة بوتاجاز بجميع مستودعات المحافظة.

تم التنسيق مع وكيل وزاره ، لتشكيل مجموعات عمل إضافية من مفتشى التموين للتفتيش والمرور الدائم على محطات الوقود، للتأكد من توافر المواد البترولية بالمحطات، وكذلك بيعها للمواطنين بالسعر المدعم وسيتم تحرير محاضر فورية لكل من يتلاعب بأسعار المواد البترولية.

يأتى ذلك فى إطار القضاء على السوق السوداء والحد من مشكلة نقص المواد البترولية بالمحافظة.

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مصر 365

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