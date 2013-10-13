يوم لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية بالتعاون مع روتارى بالفيوم

نظمت جمعية روتارى الفيوم يوما لتشجيع السياحة الداخلية فى محافظة الفيوم، حيث تمت زيارة بحيرة قارون وجبل المدورة ووادى الريان وقرية تونس الخضراء، وتمت إقامة احتفالية كبرى بفندق ظلال النخيل بقرية تونس شملت فقرات فنية وغنائية ومسابقات وعروض وغيرها، شهد فعاليات الاحتفال الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم، ومحمود عبد الصمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق وهانى العشرى رئيس جمعية التنمية البشرية لخدمة المجتمع وعضو مجلس إدارة جمعية روتارى الفيوم وحشد كبير من الضيوف من محافظات القاهرة وطنطا وبنى سويف والمنيا والفيوم.

يهدف اليوم السياحى والاحتفالية للتعريف بمعالم الفيوم السياحية والأثرية وتاريخ كل منطقة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية وزيادة إعداد الزائرين والمتوافدين على المحافظة وخلال الاحتفالية أشاد محافظ الفيوم بدور الجمعيات الأهلية فى تنمية المجتمع بصفة عامة وتنشيط الحركة السياحية بصفة خاصة، كما أشاد بالدور الكبير لجمعية روتارى فى التعريف بمعالم الفيوم السياحية وطالب بتعميم التجربة بباقى الجمعيات، وأكد على ضرورة غرس قيم الولاء والانتماء لدى الشباب والعمل على تواصل الأجيال للتعرف على أثار بلادها ومقوماتها الطبيعية والبشرية المختلفة.

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بلقاء هؤلاء الشباب الذين ينتمون لمحافظات مختلفة وزيارتهم للفيوم ليتعرفوا على معالمها السياحية والأثرية والبيئية والطبيعية ومشروعاتها المتنوعة والمساهمة فى تحقيق التنمية السياحية المنشودة، وأضاف أن الفيوم من المحافظات الواعدة فى مجال السياحة الداخلية والخارجية لما تملكه من مقومات سياحية متفردة، حيث إنها تضم أثار الدولة الوسطى وتضم مناطق سياحية متعددة مثل بحيرة قارون ووادى حيتان ووادى الريان وعين السيليين، بالإضافة إلى قربها من محافظة القاهرة العاصمة.

وأشار محافظ الفيوم إلى أنه سيتم إنشاء شركة سياحية وطنية يديرها شباب الخريجين من كلية السياحة والفنادق لتنشيط الحركة السياحية ودفع عجلة التقدم والتنمية إلى الإمام وتوفير فرص عمل للشباب للمساهمة فى القضاء على مشكلات البطالة.