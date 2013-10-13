"الأرصاد": الطقس معتدل الحرارة خلال وقفة وأيام عيد الأضحى المبارك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل الحرارة خلال وفقه وأيام عيد الأضحى المبارك خلال ساعات النهار على معظم أنحاء الجمهورية، مما يسمح بالخروج للمتنزهات والحدائق العامة والاستمتاع بكافة المسطحات المائية فيما عدا منطقة خليج السويس.

وينصح بارتداء الملابس الثقيلة لكل السادة المتواجدين خارج منازلهم خلال الساعات المتأخرة من الليل، نظراً لبرودة الطقس خلال هذا التوقيت وكذلك القيادة بهدوء وحذر على كل الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية خلال الساعات المبكرة من الصباح نظرا لتكون الشبورة المائية ومن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفترة على -السواحل الشماليـة من 25 إلى 27 درجة، الوجه البحرى والقاهرة من 26 إلى 28 درجة، شمال الصعيد من 28 إلى 30 درجة، جنوب الصعيد من 30 إلى 32 درجة، شمال سيناء من 25 إلى 27 درجة، جنوب سيناء من 29 إلى 31 درجة.