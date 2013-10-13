أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الأرصاد": الطقس معتدل الحرارة خلال وقفة وأيام عيد الأضحى المبارك

Google+ Print
"الأرصاد": الطقس معتدل الحرارة خلال وقفة وأيام عيد الأضحى المبارك "الأرصاد": الطقس معتدل الحرارة خلال وقفة وأيام عيد الأضحى المبارك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل الحرارة خلال وفقه وأيام عيد الأضحى المبارك خلال ساعات النهار على معظم أنحاء الجمهورية، مما يسمح بالخروج للمتنزهات والحدائق العامة والاستمتاع بكافة المسطحات المائية فيما عدا منطقة خليج السويس.

وينصح بارتداء الملابس الثقيلة لكل السادة المتواجدين خارج منازلهم خلال الساعات المتأخرة من الليل، نظراً لبرودة الطقس خلال هذا التوقيت وكذلك القيادة بهدوء وحذر على كل الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية خلال الساعات المبكرة من الصباح نظرا لتكون الشبورة المائية ومن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفترة على -السواحل الشماليـة من 25 إلى 27 درجة، الوجه البحرى والقاهرة من 26 إلى 28 درجة، شمال الصعيد من 28 إلى 30 درجة، جنوب الصعيد من 30 إلى 32 درجة، شمال سيناء من 25 إلى 27 درجة، جنوب سيناء من 29 إلى 31 درجة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365