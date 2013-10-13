وزير التموين مشروع السلع التموينية على البطاقة الذكية ينتهى خلال شهرين

قال محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التخفيضات على السلع التموينية بمشاركة القطاع الخاص بدا هذا العام من 4 أكتوبر ينتهى 13 أكتوبر، حيث تم اشتراك بعض الشركات الخاصة فيه لتوفير أقصى دعم للمواطن.

وأضاف الوزير خلال جولته التفقدية لعدد من المجمعات الاستهلاكية ومبنى لجنة المساعدات الأجنبية التابع للوزارة بمدينة نصر، أن مشروع السلع التموينية على البطاقات الذكية سوف ينتهى خلال شهرين بعد انتظار تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية وعدد من الوزارات المشاركة فى المشروع، مؤكداً أن المشروع يهدف إلى تنويع أسعار وأنواع السلع لتكون فى متناول كافة الطبقات الاجتماعية بأسعار متوازنة حتى يحصل المواطن البسيط على كافة احتياجاته، وكذلك تدريج فى أسعار السلع.