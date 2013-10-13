Arabs got talent حلقة هزّ خصر و 10 "نعم" من ناصر القصبي

بدأت حماسة الحلقة الرابعة من تجارب الأداء في برنامج Arabs got talent مع الدكتور محمد أشرم الذي افتتح الحلقة بتقليد نجوى كرم حركة وصوتاً وأداءً ، فاستحوذ على 4 "نعم" من أعضاء لجنة التحكيم: علي جابر ونجوى كرم وأحمد حلمي وناصر القصبي. أما المشتركة هدير الحامي، فقدمت رقصاً كلاسيكياً بطريقتها الخاصة، واستحوذت هي أيضاً على 4 "نعم" أهّلتها للانتقال إلى مرحلة التصفيات النصف نهائية.

"السيف" لم يتمكن من اجتياز الاختبار

بينما لم يتمكن الفريق السعودي "السيف" من اجتياز اختبار الأداء حيث قدّم استعراضاً خطيراً وعنيفاً يقوم على استعمال سيف كبير لقطع البطيخ على البطن والخيار على الرقبة. الأمر الذي دفع إدارة محطة "أم.بي.سي" إلى التنويه بعبارة تحذير في أسفل الشاشة " هذا العرض خطير ولا يمكن تجربته في المنزل". وكانت النتيجة 4 "لا" من أعضاء لجنة التحكيم، وتعليقاً طريفاً من أحمد حلمي:" أمي بتقطع البطيخ كده وبتقطع السلطة على البطن".

بلال حسن، نجح بخطف الأبصار والأنفاس باستعراض باهر تطلّب الكثير من التركيز والتوازن والسيطرة على الذات، واستطاع أن يثير إعجاب لجنة التحكيم بأدائه المبهر. بينما أثار فريق joy brothers المؤلف من حاتم ومحمد باستعراضه الذي تميز بخفة الظل ضحكات علي جابر ونجوى كرم وناصر القصبي وأحمد حلمي، والمستغرب أن الأخير حجب صوته ولم يمنحهما الـ"نعم" التي يستحقانها حتى أنه علّق على تصويته قائلاً:" انا النهارده رخم".

امتعاض أعضاء اللجنة

اللافت في هذه الحلقة، مشاركة أربعة شبان باستعراض دلّ على براعتهم بالرقص الشرقي، مما أثار امتعاض أعضاء اللجنة، باستثناء المشترك محمد عراقي الذي يصنّف رقصه على أنه تعبيري على موسيقى شرقية.

الثنائي التوأم الذي أطلق على نفسه اسم twam انتقل إلى مرحلة التصفيات النصف نهائية، بالرغم من أن اللوحة التمثيلية التي قدمها الثنائي لم تصل إلى نجوى كرم التي حجبت عنه صوتها، على عكس علي جابر الذي أثنى على أداء التوأم والفكرة التي وصلته "بقوة وأثّرت به"على حد قوله.

المشترك الذي أطلق على نفسه "البرقع الصامت" انتقل إلى المرحلة النصف نهائية. ومثله المشترك طاهر جعفر الذي قدّم معزوفة على البيانو من تأليفه، وكذلك صفيان البقالي الذي استخدم تقنية جديدة في الرسم على الماء مكّنته من حصد 4 "نعم" وأيضاً الطفل مارك لحود الذي قدم بمهارة معزوفة موسيقية على آلة البيانو.

وائل عبد المهدي رسم بطريقة فنية مميزة وجه علي جابر، بحيث استخدم اللوحة بطريقة عكسية أثارت اهتمام أعضاء لجنة التحكيم، فكانت النتيجة لمصلحته وأهّلته للعبور إلى مرحلة النصف نهائيات بدعم بـ 10 "نعم" من ناصر القصبي لأن الرسم كان لوجه زميله في اللجنة.

مشتركة تثير الجدل

واستطاعت منام محمود المشتركة أن تثير الجدل، لكونها قدمت فن الراب عبر أغنية تطرقت إلى موضوع الشكل، مما دعا علي جابر إلى التعليق:" أنت أسست لشيء لم نره من قبل". أما فريق Brake or Die Crew، الذي تميز أعضاؤه بسرعة البديهة والذكاء، فقدم بلباقة وخفة استعراضاً أثار إعجاب كل اللجنة وخاصة ناصر القصبي الذي أعطاه 10" نعم".

المشترك الاخير كان أحمد حسن، الذي تقدم للبرنامج ولم يحالفه الحظ عندما غنّى لمايكل جاكسون، لكنه استطاع هذه السنة من خلال أدائه للون "الراب" أن يحقق حلمه بالفوز من خلال معالجته لموضوع تحدث خلاله عن تجربته الشخصية في البرنامج.

وكما في كل حلقة لا بد من أن يكون هناك دور لمشترك يتحول إلى "مسخرة" في البرنامج، وكانت هذه الحلقة من حصة المشترك "اليامي" الذي أثار تعليقات أعضاء اللجنة عندما قدم لوحة كوميدية مستعيناً بـ "الملوخية".